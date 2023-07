ASCOLI - Ventidue spettacoli per la città, da oggi sino alla prossima primavera. È il risultato della collaborazione tra l’Arengo e l’Amat, nella certezza che il teatro rappresenti il futuro del territorio. Ieri mattina, il sindaco Marco Fioravanti, affiancato dalla dirigente Patrizia Celani e dal presidente del consiglio Alessandro Bono, ha presenziato all’incontro organizzato dall’associazione teatri marchigiani, rappresentata dal presidente Piero Celani e dal direttore Gilberto Santini.

L’appuntamento, che nasce dalle cifre incoraggianti dei sold out continui avvenuti al teatro Ventidio Basso nei mesi scorsi, ha visto proporre due stagioni distinte: la prima è quella estiva, un tempo allestita al teatro Romano e ora prevista al chiostro di Sant’Agostino, con una speciale sezione di 4 spettacoli concepita a Monticelli; l’altra partirà ad ottobre, con nove titoli nell’ambito del cartellone di prosa e un’appendice di cinque spettacoli riservati ai ragazzi.



La vera sorpresa di quest’anno è stata decidere di investire sul quartiere di Monticelli, certi che il palcoscenico debba interessare anche la periferia. Sotto le luci del chiostro di Sant’Agostino, allestito per la rassegna “Teatri antichi uniti”, ci saranno Paola Quattrini con “Ecuba” di Euripide il 27 luglio, Andrea Pennacchi con “Una Piccola Odissea” il 2 agosto e “Processo a Pandora” con Vanessa Gravina e Stefano Artissunch la sera del 9 agosto, oltre allo spettacolo canoro di Soapopera Dream intitolato “Nel sole”, arcobaleno musicale da Giuseppe Verdi ai Dik Dik tradotto da interpreti Lis a favore dei non udenti. Il 3 a 4 agosto arriverà “Gran Circo Monticelli”, appuntamento per tutta la famiglia all’anfiteatro di San Giovanni Evangelista, con le esibizioni del “Mago per svago” e quella della danza urbana di Francesca Amy Amante per la prima sera. Per la data del 4 agosto, ci saranno le acrobazie di “Time to loop” di Duo Kaos e “Habitato”, in cui ad essere protagonista - tra clownerie alla Roue Cyr - sarà Mariam Sallam.



La stagione invernale prevede in teatro il recital di Nino Frassica (20 e 21 ottobre), la danza di Evolution dance theater con “Blu Infinito” (25 e 26 novembre), la coppia Orsini e Branciaroli in “I ragazzi Irresistibili” di Neil Simon (6 e 7 dicembre), “Cyrano de Bergerac” con Arturo Cirillo (23-24 gennaio), “Una giornata qualunque” di Dario Fo e Franca Rame con Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch (3-4 febbraio), “Scusa sono riunione... ti posso richiamare?’” con Vanessa Incontrada (14 e 15 marzo), il pirandellano “Come tu mi vuoi” con Lucia Lavia (26 e 27 marzo) e “Forte e Chiara” con Chiara Francini (6 e 7 aprile). In più, fuori abbonamento, il 18 gennaio “Romeo e Giulietta” del Balletto di Milano. Infine, da ottobre ad aprile torna la rassegna dedicata alle famiglie con cinque appuntamenti: il 22 ottobre “L’uccello di fuoco” di Art Niveau, il 3 dicembre “Fratelli in fuga” di Santibriganti Teatro, il 14 gennaio “Sapiens” di Principio attivo teatro, il 2 marzo “Papagheno Papaghena” di Pem habitat teatrali e il 14 aprile “Sonata per tubi” di Compagnia Nando e Maila. Info: 0736 298770.