Alice, Concato, Finardi e Bocci, grandi firme della musica in Riviera. L’estate sarà ricca di suoni ed emozioni

SAN BENDETTO - Nel cuore e nell’anima di San Benedetto, solo grandi firme della musica italiana. Da Alice a Fabio Concato, passando per Eugenio Finardi. Sono tre dei quattro protagonisti dell’edizione 2021 della rassegna “Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole” che si terrà tra 15 luglio e 7 agosto in piazza Piacentini, zona Paese Alto.

Proposta dal Comune e dall’Amat (Associazione marchigiana attività teatrali) questa quarta edizione si candida ad essere una delle iniziative più interessanti dell’estate sambenedettese. Ma vediamo i dettagli del programma, con tutti gli eventi che sono previsti per le ore 21.30.



Giovedì 15 luglio, ad aprire i quattro “Ritratti d’autore in musica e parole” ci pensa Alice in “Alice canta Battiato”. Accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, per tanti anni collaboratore di Battiato, Alice omaggia l’amico e maestro siciliano da poco scomparso con l’autenticità e l’eleganza che l’ha resa interprete unica della sua musica.

«Da molto tempo - dice la cantautrice - canto le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire pienamente». Mentre mercoledì 28 luglio, Fabio Concato è a San Benedetto con una data di “Musico Ambulante Tour 2021”. Autore raffinato, Concato crede ancora nella poesia adagiata su armonie che hanno familiarità con il jazz. Accompagnano dal vivo il cantautore milanese i musicisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’album stesso: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi alla batteria. Infine: sabato 7 agosto, Eugenio Finardi chiuderà questa edizione della rassegna e - accompagnato dal chitarrista (e suo coautore) Giovanni Maggiore - svelerà al pubblico il suo straordinario mondo artistico. “Nel cuore, nell’anima” viene realizzato con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura e col sostegno di BiM-Tronto.



Capitolo costi: biglietti di posto unico euro 15 in vendita online su www.vivaticket.it. I tagliandi si trovano anche presso la biglietteria del teatro Concordia di largo Mazzini (0735/588246) e sono disponibili tre giorni precedenti gli spettacoli (orario 18/20) e la sera di spettacolo dalle 19 alla biglietteria in Piazza Piacentini. Info: 071/2072439; www.amatmarche.net.

