I poliziotti salvano un aspirante suicida di 50 anni che voleva buttarsi dal balcone dopo la morte della madre

SAN BENEDETTO - Gli agenti di polizia del commissariato di polizia hanno effettiato un complicato intervento di soccorso, a favore di un uomo di circa 50 anni, disperato per la morte della propria madre che, per attuare un proposito di suicidio minacciava di lanciarsi dal balcone della propria abitazione. In particolare i due agenti della Volante si sono recati presso l’abitazione sita in zona centro commerciale La Fontana. Sul posto dopo aver suonato ripetutamente al campanello della persona interessata, senza però ottenere nessuna risposta, sono saliti al terzo piano trovando davanti ai propri occhi un uomo visibilmente agitato che alla vista dei poliziotti senza proferire parola, si è voltato celermente rientrando in casa, avvicinandosi con fare minaccioso alla finestra aperta della camera da letto. A quel punto gli Agenti, intuito l’intento dell’uomo, sono saltati prontamente sul letto, allo scopo di intercettare l’azione suicida, riuscendo a bloccare lo stesso impedendogli di compiere l’atto estremo, significando che in quei pochi attimi il cinquantenne aveva già oltrepassato la portafinestra ed era giunto ormai nei pressi della ringhiera, sporgendosi verso il vuoto ad un altezza di circa 10 metri. Con non poche difficoltà i poliziotti sono riusciti a vincere la sua resistenza riuscendo a condurlo al sicuro all’interno dell’appartamento. Infatti, con un approccio empatico e rassicurante riuscivano a tranquillizzare l’uomo e ad acquisire la sua fiducia. Pertanto lo stesso, ha ringraziato i poliziotti per averlo salvato da morte certa e contestualmente ha confidato agli agenti i propri problemi scaturiti dopo la morte della madre, avvenuta circa un anno prima, ragione per cui nella serata assalito dallo sconforto, aveva deciso di farla finita e di volersi buttare dal balcone.

