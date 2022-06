Tuffi, balli, musica e petali di fiori ad accogliere lo sbarco della Sirena

SAN BENEDETTO - L’estate corre veloce, tra sabbia e petali di fiori. Ieri, primo vero affollamento balneare per la Riviera delle Palme. A vivacizzare ulteriormente la giornata, c’ha pensato il party “Sirena de Flores” organizzato dal team Animazione Ciquibum. Tornata dopo due anni d’assenza (causa pandemia) la festa on the beach vuol celebrare l’arrivo ufficiale della bella stagione.

Così, ieri mattina, lungo l’arenile di Porto d’Ascoli, centinaia di persone si sono lasciate allegramente trasportate dagli animatori guidati da Nico Virgili. Musica live, balli di gruppo e un tuffo collettivo hanno fatto da corollario allo sbarco della Sirena, impersonata dalla bella Anna Listrani.



Polinesia in Riviera

Tra selfie e video-ricordo registrati sui cellulari dei turisti, la festa ha attinto anche dal bagaglio di culture lontane. Grazie alle composizioni floreali realizzate dall’azienda “Garden La Fiorita”, c’è stato il rito dell’offerta di fiori al mare. Un gesto propiziatorio che, riferiscono gli organizzatori, arriva dalla lontana Polinesia. «L’auspicio generale è che questa sia un’estate di ripartenza, dopo gli anni difficili che ci siamo lasciati alle spalle» ha detto Virgili, prima di aprire le danze sulle note del nuovo tormentone estivo: “La Dolce Vita” di Fedez. Sicuramente, l’estate è partita bene sul fronte meteo, con giornate già piuttosto torride. Un meteo positivo che, per inciso, dovrebbe caratterizzare tutta questa settimana.



Arriverà pure Babbo Natale

Con i favori del bel tempo, il team Ciquibum prosegue la sua attività d’animazione quotidiana lungo la spiaggia. Mentre il prossimo evento in grande stile è stato fissato per domenica 14 agosto: ore 10, spiaggia libera, zona ex camping. Lì è in programma il party ferragostano “Tropical Santa Claus”, con tante attività a tema natalizio sotto il solleone e in acqua. Roba proprio da Caraibi

