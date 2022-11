SAN BENEDETTO - Sarà la volta buona? L’assessore alla mobilità, Bruno Gabrielli, ha annunciato di aver dato mandato alla polizia municipale di effettuare uno studio sui flussi del traffico che caratterizzano la Statale 16, in zona “McDonald’s”. Studio propedeutico a decidere come intervenire per migliorare la fluidità della viabilità in quel punto, particolarmente congestionato. Ecco una delle novità emerse, venerdì sera, durante l’assemblea pubblica del quartiere Sant’Antonio da Padova.

L’incontro

Un incontro svolto nell’oratorio di via Monte San Michele e coordinato dal presidente del comitato zonale: Pietro Colucci. Il dubbio iniziale è d’obbligo visto che, da lunghi anni, si parla di migliorare la viabilità in quell’area della Nazionale. Ma, finora, alle parole non sono seguiti fatti. Il Comitato di quartiere punta a realizzare una rotatoria, capace di mandare in pensione il caotico impianto semaforico. Durante l’incontro, l’ingegnere municipale Marco Adamo Ameli (Ufficio del traffico) ha messo in fila alcune criticità di questo possibile intervento: dalla riduzione dei parcheggi alle difficoltà per gli attraversamenti pedonali. Ma, in teoria, l’idea di una rotatoria non viene accantonata.

Il metodo

Tutto è rimandato agli esiti degli studi annunciati da Gabrielli. Studi che il Comitato di quartiere vorrebbe allargare anche alla vicina area delle vie Sicilia e Sardegna. Su questo fronte, l’assessore ha rassicurato: «Non interverremo a spot, procederemo con una valutazione della viabilità ad ampio raggio». Sempre sul fronte-viabilità, sia l’assessore competente che il vicesindaco Antonio Capriotti (delegato ai lavori pubblici) hanno fatto sapere che il Comune è pronto a intervenire per migliorare la sicurezza di via Lombroso. Durante l’assemblea, diverse persone si sono lamentate per i pericoli derivanti dagli eccessi di velocità: «E’ l’unica strada d’Italia dove, in soli due mesi, si sono ribaltate due macchine» ha detto l’ex sottosegretario Pietro Colonnella: residente della zona.

Mentre dal Comune non si sono avute informazioni chiare su altri due “desiderata” del quartiere, ossia le nuove rotatorie sulla Statale 16 (zona ospedale) e tra via Gabriele Voltattorni e viale Togliatti. Quest’ultima, sarebbe la prosecuzione dell’intervento già effettuato anni fa su via Asiago. Capitolo asfalti e pubblica illuminazione: il vicesindaco Capriotti ha fatto sapere che sarà riasfaltata via Toscana, nel tratto compreso tra le vie Asiago e Sabotino. Inoltre, ha chiesto al Comitato di quartiere di indicare le proprie priorità, in vista del Piano-Asfalti che, fino al 2026, investirà su tutta la città 600mila euro.

L’illuminazione

Nuovi lampioni al Led saranno poi montati sia lungo via Trento che su via Sabotino. Anche in questo caso, il Comune chiede la collaborazione del Quartiere per indicare le strade dove si vuole migliorare la pubblica illuminazione.