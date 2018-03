Scomparso da casa Ricerche a tappeto tra il mondo dei clochard

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - C’è anche la polizia locale di Giulianova sulle tracce di Vincenzo Napoli, il quarantenne del quale non si hanno più notizie dallo scorso 25 febbraio. La segnalazione arrivata martedì alla redazione di Chi l’ha Visto viene infatti considerata estremamente attendibile e per questo motivo la pista giuliese viene ora considerata tra le opzioni prioritaria da chi si sta occupando delle ricerche. La segnalazione parlava di una persona estremamente somigliante a Vincenzo avvistato tra le persone che richiedono l’elemosina nel centro abruzzese. La donna che ha chiamato la trasmissione Rai ha affermato di averlo riconosciuto proprio attraverso la foto divulgata nel corso dell’edizione mattutina in onda su Raitre. La persona avvistata però era vestita in modo diverso dalla descrizione fornita relativa all’abbigliamento di Napoli al momento della scomparsa. La polizia locale giuliese è ora al lavoro lungo tutto il territorio e sta cercando tra i clochard per individuare Vincenzo o per capire se uno di loro sia talmente somigliante da poter essere la persona avvistata dalla donna.