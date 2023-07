Ballarin, troppe "correzioni" degli uffici del Comune: l'archistar Canali non firma più il progetto

SAN BENEDETTO - Ballarin, l’archistar Guido Canali non firma il progetto che è stato inviato alla stazione unica appaltante di Fermo. Troppi i dettagli diversi tra il progetto esecutivo redatto dall’architetto parmense e l’elaborato riveduto e corretto dagli uffici comunali. In queste ore pressing dell’amministrazione sul professionista per avere la sua firma sul progetto.

L'archistar era stato ingaggiato dal sindaco, non senza polemiche in Riviera, non solo per dare una nuova vita all'ex stadio diventato un'icona nella storia del calcio nazionale ma anche per dare una valenza turistica e internazionale ad un'area che avrebbe dovuto fondere memoria, cultura, tempo libero e accoglienza.

Ma non tutto è andato per il verso giusto. Prima le diverse opinioni sulle sorti della curva. Poi i costi, infine i tempi hanno reso sempre più irto di ostacoli il cammino della realizzazione del progetto. Ora il colpo di scena che rischia di vanificare l'operazione dopo anni di confronti, di accesi dibattiti e pure di forti polemiche.