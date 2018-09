Svaligia slot machine e poi tenta di fuggire Arrestato un giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - I carabinieri di San Benedetto a seguito della denuncia del titolare di un noto bar di San Benedetto del Tronto per un ammanco di circa 10000 euro dalle slot machine hanno proceduto al controllo e all’identificazione di un ventiduenne romeno che, vistosi scoperto, ha cercato di uscire dal locale per dileguarsi, ma è stato prontamente bloccato. La successiva perquisizione personale ha consentito di trovare nelle tasche del ragazzo, due chiavi tubolari con i numeri matricolari corrispondenti alle macchinette del bar precedentemente asportate all’interno del bar e decine di euro in monete, provento della precedente azione delittuosa. Lo stesso, portato in caserma, è stato arrestato per furto aggravato e continuato e posto a disposizione della magistratura.