San Benedetto, si schianta contro un albero e distrugge l'auto prima di scappare: è caccia all'identità dell'autista

SAN BENEDETTO- Si è schiantato contro una palma, ha semidistrutto l’auto che ha lasciato in mezzo alla strada e se ne è andato. Sarà ora il titolare della Volkswagen Golf, che ieri pomeriggio (3 gennaio) ha bloccato il traffico sul lungomare di Porto d’Ascoli, a dover comunicare alla polizia locale l’identità della persona che era alla guida dell’auto.

I riscontri

È tutto accaduto in viale Rinascimento, dove pochi minuti prima delle 15 di ieri, qualcuno si è schiantato colpendo una piante per poi lasciare il veicolo in mezzo alla strada e se ne è andato facendo perdere le proprie tracce.