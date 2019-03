Schiamazzi notturni Completamente ubriaco picchia un carabiniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - I carabinieri di San Benedetto allertati per schiamazzi in strada e disturbo della quiete pubblica a Porto d'Ascoli hanno fermato e controllato un albanese di 25 anni il quale, al fine di sottrarsi al controllo ed in evidente stato di ubriachezza, si è scagliato con violenza verso uno dei militari intervenuti procurandogli anche delle ferite. Il giovane è stato quindi immediatamente immobilizzato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L’operato dei carabinieri continuerà in modo sempre più incisivo sul territorio provinciale soprattutto nelle ore notturne.