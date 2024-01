SAN BENEDETTO «Mi dimettono in giornata (ieri ndr), Giulia non deve essere operata, ma dovrà rimanere ancora in ospedale». A parlare è Gionata Di Matteo, il sarto di moda per uomo trapiantato a Firenze che ha rischiato di morire nel crollo di Pistoia assieme alla moglie e alla figlia Beatrice di appena sette mesi. Gionata Di Matteo e Giulia Sbattella, entrambi di ventotto anni, sambenedettese lui e di Porto San Giorgio lei, si sono sposati a giugno 2022, e il 25 maggio 2023 è nata la piccola Beatrice, che era con loro al momento del crollo del pavimento nel locale di Pistoia dove stavano festeggiando il matrimonio di due amici, Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra. Non riesce a dire altro Gionata, ancora sotto choc per quello che è accaduto sabato pomeriggio, durante una festa che poteva tramutarsi in tragedia.

«Nei prossimi giorni forse me la sentirò di raccontare cosa è successo, ma ora proprio no. Non vedo l’ora di riabbracciare la piccola Beatrice che è stata affidata ai nonni, e riportare a casa mia moglie». Gionata, Giulia e Beatrice vivono a Firenze, dove lui fa il sarto. È gentile e cortese Gionata, nonostante sia su un letto di ospedale. Durante la giornata di ieri ha ricevuto numerosi attestati di vicinanza da parte dei numerosi amici che ancora vanta in Riviera mentre i familiari sono subito partiti alla volta della Toscana . Paolo e Valeria stavano coronando il loro sogno d'amore e stavano festeggiando ancora, insieme a sessanta invitati, al primo piano dell'ex convento di Giaccherino adibito a locale per le feste, in località Pontelungo a Pistoia.

Cerimonia alla quale Gionata e Giulia si preparavano da tempo. «Sono dei nostri grandi amici, non potevamo mancare». Quando è avvenuto il crollo la piccola Beatrice stava dormendo in braccio ad una loro amica, e per fortuna in quel tratto il pavimento non è crollato.Giulia ha subìto diverse fratture nella caduta ed è stata trasportata in ospedale a Lucca, dove rimarrà ancora per qualche giorno in osservazione per via dei problemi respiratori causati dalle fratture multiple per la rovinosa caduta. Gionata, come ha spiegato lui stesso, è stato dimesso.