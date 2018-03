Rubano liquori in tre chalet â€‹ma i due ladri sono "catturati" dalle videocamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - A volto scoperto e l’altro con un cappuccio ma comunque riconoscibile. Sono i due giovani che si sono introdotti allo stabilimento balneare Camiscioni sul lungomare. Hanno colpito anche da Luigi e Federico. Oltre ai danni hanno trafugato bottiglie di vino e di liquori e non si sono minimamente preoccupati di travisare il loro volto. Forse non sapevano che in uno degli chalet visitati c’erano le telecamere. Sui furti indaga la polizia che ha prelevato il video e sta visionando i fotogrammi al fine di risalire all’identità dei due ladri.