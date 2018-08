Riempie di botte e rapina la nonna Arrestato dopo l'inseguimento in centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Riempie di botte la nonne di 75 anni per poche decine di euro. Il giovane nipote è stato arrestato dai carabinieri di San Benedetto dopo un inseguimento per le vie della città. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione dell'anziana nel quartiere Ragnola. Il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine, è scappato in sella alla sua bicicletta e poi dopo averla abbandonata ha tentato di far perdere le proprie tracce. Un tentativo disperato che è fallito: poco dopo è stato arrestato dai carabinieri di San Benedetto del Tronto in pieno centro.