Spilla 1.200 euro all'anziana «Tua figlia deve pagare una multa, dammi i soldi»

SAN BENEDETTO - Truffata e raggirata proprio di fronte al Comune di San Benedetto. È quanto accaduto ad una anziana di 83 anni che abita da quelle parti e che è stata abbindolata sotto la propria abitazione. Cinquantenne, capelli brizzolati, e senza alcuna inflessione dialettale. È la descrizione fatta ai carabinieri dall’anziana che, giovedì mattina, è derubata di 1.200 euro da quella persona nell’area di via Lombardia, la strada che costeggia il lato settentrionale del palazzo comunale di San Benedetto dove l’ottantatreenne risiede. Stava proprio uscendo di casa quando è stata avvicinata dall’uomo, alto circa 1 metro e 70, che si è rivolto alla donna spiegando di essere stato mandato lì dalla figlia. «Quest’uomo dai modi cortesi – ha detto la donna ai carabinieri ai quali si è rivolta subito dopo l’episodio – mi riferiva di essere stato mandato da mia figlia che aveva bisogno di mille euro per pagare l’assicurazione o una multa, non ricordo bene a cosa si sia riferito. Un obbligo comunque che sarebbe andato a saldare lui stesso». Insomma il copione è stato quello di sempre. L’uomo ha riferito all’anziana che la figlia doveva pagare urgentemente un’assicurazione, che rischiava una multa e che occorrevano il prima possibile quei soldi. Il tutto rafforzato da una telefonata con la figlia con la quale lui ha fatto finta di parlare attraverso il proprio cellulare. «Le diceva che aveva parlato con me, sua madre, e che era tutto a posto». L’anziana, presa dall’ansia per la situazione della congiunta, è caduta nella trappola. È entrata in casa e ha preso tutto il contante che aveva, circa 1200 euro. «Non ho pensato più a nulla – ha riferito l’anziana – sono entrata in casa e lui mi è venuto dietro ho preso tutti i contanti, circa 1200 euro e stavo contando i mille da dare a lui ma quando si è reso conto che c’era altro denaro ha detto che invece di mille ne servivano 1200».