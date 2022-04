Raffaele De Chiara promosso a colonnello: la Finanza ricostruisce la sua carriera

SAN BENEDETTO - La Guardia di finanza ricostruisce la carriera di Raffaele De Chiara. L’ex comandante del nucleo provinciale di Polizia tributaria delle Fiamme gialle di Ascoli Piceno è infatti stato promosso al grado di Colonnello. Un provvedimento che ha come decorrenza l’anno 2013, vale a dire il momento in cui ha lasciato il Corpo per dedicarsi esclusivamente all’attività professionale.



L’ex ufficiale dopo aver fondato il proprio studio legale a San Benedetto del Tronto, si è infatti affermato come figura di riferimento nel campo del diritto tributario e societario, ricevendo prestigiosi incarichi sia pubblici (come il Consiglio di amministrazione dell’azienda Start Spa) che didattici presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona dove ha conseguito un Dottorato di Ricerca nel 2015. Il provvedimento adottato dai vertici delle Fiamme gialle con decreto dello scorso 8 aprile, è motivato dalla considerazione che la lunga e travagliata vicenda giudiziaria che ha coinvolto il colonnello De Chiara si è conclusa con la più ampia assoluzione relativamente alle accuse ascritte all’ufficiale con sentenza del dicembre 2020 passata in giudicato nel 2021.



Inoltre, anche in ambito disciplinare, che ha un perimetro di applicazione ben più ampio rispetto ai reati previsti dalle leggi penali, non è stato mosso alcun rilievo all’ex comandante, dal momento che è stato dimostrato che egli, con la sua condotta, non ha mai minimamente intaccato l’elevato livello di onorabilità che deve essere posseduto dai militari il cui comportamento deve risultare sempre improntato alla massima rettitudine e onestà, in coerenza al giuramento prestato e alle leggi in vigore nel comparto delle forze armate e di polizia. Purtroppo la giustizia ha i suoi tempi, ma prima o poi i nodi vengono al pettine, tanto che lo stesso Comando Generale della Guardia di finanza ha infine restituito all’avvocato Raffaele De Chiara, onore e dignità, per quanto possibile viste le sofferenze morali ampiamente patite, riconoscendogli il meritato avanzamento al grado di Colonnello, con tutte le implicazioni economiche e giuridiche previste dalla normativa vigente.



Insomma l’ennesima conferma dell’innocenza dell’ex comandante che, negli anni passati, ha dovuto far fronte ad una serie di accuse estremamente pesanti che lo hanno visto al centro di una vicenda giudiziaria conclusasi positivamente, per lui, nel 2020 quando la Guardia di finanza ha avviato la procedura per il riconoscimento dell’avanzamento di grado che l’ufficiale avrebbe dovuto avere nove anni fa. Riconoscimento divenuto effettivo in queste ultime settimane: precisamente dall’inizio del mese di aprile di quest’anno ma che avrà decorrenza 2013, vale a dire che De Chiara, giuridicamente, risulterà colonnella da nove anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA