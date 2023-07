SAN BENEDETTO - Un sabato partito di primo mattino con il tintarella day: un gruppo di agricoltori provenienti dall’Emilia Romagna ha distribuito sulla spiaggia della Riviera, frutta fresca di stagione ai turisti per combattere il caldo e favorire una naturale abbronzatura, aiutando a catturare i raggi del sole e a difendere l’organismo dalle elevate temperature.

Il blitz anti caldo è servito anche per sostenere le regioni colpite dall’alluvione che rappresentano storicamente il cuore della fruit valley italiana, con i consigli di Campagna Amica per ottimizzare gli acquisti e tagliare gli sprechi di fronte al caro prezzi che incombe sulle famiglie. L’appuntamento ha riscosso un certo interesse nel tratto di spiaggia libera di fianco alla concessione 1.

«L’idea - spiega Coldiretti è nata per far conoscere le proprietà degli alimenti estivi made in Italy anche con la top ten della frutta e verdura che protegge dalle ondate di calore e abbronza, elaborata su basi scientifiche insieme ad esperti del settore».Nel pomeriggio il villaggio ha aperto nuovamente i battenti con l’assegnazione degli Oscar Green 2023, il premio di Coldiretti Giovani Impresa a cui hanno partecipato 42 giovani under 40 da tutta la regione Marche.

La cerimonia che si è svolta sul palco in piazza Giorgini ha visto trionfare per la categoria «Fare filiera» Mirko Petracci di Ascoli Piceno titolare della pizzeria La Scaletta. Per la categoria «Energie per il futuro e sostenibilità» ha vinto l’azienda agricola la collina dorata di Eleonora Giuliodori da Offagna, provincia di Ancona. Nella categoria «Custodi d’Italia» hanno primeggiato i fratelli Biagio e Dante Camacci di Arquata del Tronto, titolari della società agricola Paolina dei fratelli Camacci. Nella categoria «Coltiviamo la solidarietà» il premio è andato alla Direzione della Casa Circondariale di Ancona, fattoria barcaglione. A ritirare l’oscar green è stata la direttrice del carcere Manuela Cesarani, protagonista anche Antonio Carletti presidente Federpensionati Coldiretti Ancona.



Vince nella categoria «Impresa digitale» la Tenuta Marca di Campofilone di Claudio Iommetti mentre per la categoria «Campagna Amica» il riconoscimento è andato a Luca Ciacci dell’omonima azienda agricola situata ad Isola del Piano nella provincia di Pesaro Urbino.