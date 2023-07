SAN BENEDETTO - Il cibo non solo come carburante della vita ma anche anima; la sovranità alimentare non come protezionismo ma fonte di qualità da valorizzare: è chiaro il senso dell’intervento di ieri del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha inaugurato il Villaggio Coldiretti parlando dal palco allestito alla Rotonda di San Benedetto.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Villaggio Coldiretti, oggi l'inaugurazione: a San Benedetto arriva il ministro Lollobrigida



L’immagine



Un momento partecipato che ha seguito la protesta dei pescatori al porto, in mattinata, dove lo stesso ministro è intervenuto seguito dalle telecamere delle principali reti televisive italiane così da offrire a San Benedetto una enorme visibilità mediatica e ribadendo dunque l’importanza della marineria locale tra le principali del Paese.

Intanto, sul palco si alternavano relatori come il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo, il presidente dell’istituto Ixè Roberto Weber. Si sono confrontati sul tema “Filiera, sovranità alimentare e cibo artificiale” il professor Felice Adinolfi, dell’niversità di Bologna e Centro Studi Divulga, Luigi Nigri, pediatra, Massimiliano Cattozzi e responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo, Lanfranco Di Campello, responsabile di Sistema Agricolo, Enel Italia, Cesare Trippella, Head of Leaf Eu Philip Morris.

Su “Il turismo: tra territorio, energia e digitale” gli interventi di Carmelo Troccoli, direttore di Campagna Amica, Angelo Mellone, Direttore day time Rai, Letizia Gardoni, presidente Coldiretti Marche, Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche e Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera presentati da Massimiliano Ossini e Anna Falchi. Tutti davanti a centinaia di delegati Coldiretti di tutta Italia. Impossibile citare tutte le personalità politiche, religiose e militari presenti sotto il palco che rimandava le parole dei relatori lungo tutto viale Buozzi dove erano allestiti diversi stand per le degustazioni. Su viale Secondo Moretti c’erano invece le bancarelle di Campagna Amica con prodotti d’eccellenza di tutta Italia, prese d’assalto fin dall’inaugurazione delle ore 17.

Saranno aperte anche domani e dopodomani così come quelle sul lungomare nord che invece offrono prodotti biologici. Ma non mancano aree bimbi e dedicate allo sport sotto la pineta vicino alla ferrovia, Zone per il food nel giardino Nuttate de luna. Ma ci sono aree per la formazione perché l’obiettivo di Coldiretti è anche creare una cultura del cibo.



«Basti solo pensare agli eventi climatici estremi, alla necessità di valorizzare la filiera agroalimentare con il ruolo primario svolto dagli agricoltori, i sacrifici e i costi per mantenere alta la qualità e genuinità delle produzioni. Non dà ultimo, si è instaurata una collaborazione su tanti temi e problematiche, mi riferiscono, ad esempio, alla gestione degli animali selvatici» ha spiegato bene il presidente della provincia Sergio Loggi nell’inviare un messaggio di sostegno all’evento.