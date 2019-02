Precipita dalla pedana ​del camion: 52enne soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - L'autista 52enne di un camion è stato soccorso, intorno alle 8 di oggi, dopo essere caduto dalla pedana del rimorchio mentre stava scaricando del materiale. E' accaduto nel cortile che si trova all'esterno di un discount che si trova in via Forlanini, tra la Statale 16 e via Voltattorni, a San Benedetto. L'uomo stava operando insieme agli addetti ai lavori del punto vendita quando ha perso l'equilibrio mentre si trovava sulla pedana dell'automezzo ed è finito in terra riportando diverse contusioni per le quali è stato necessario l'intervento dell'ambulanza.