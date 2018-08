Finisce in una buca un turista di 50 anni soccorso in mare â€‹dai bagnini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Momentio di panico questo pomeriggio sulla spiaggia di San Benedetto. Intorno alle 14, un turista di cinquant’anni ha chiesto aiuto e per fortuna è stato prontamente soccorso dai bagnini e da alcuni bagnanti all’altezza della spiaggia libera tra gli chalet “Le Palme” e “Piccolo Lido” all'inizio di Porto d'Ascoli. Il turista è finito in una buca mentre stava facendo il bagno e non riusciva più a tornare a riva trascinato dalla corrente. Sono quindi intervenuti due bagni che lo hanno salvato. Per percauzione è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto.