Sindaco e vice in ronda con le forze dell'ordine, multe salatissime. A un bar ​sanzione di 1.600 euro ad un locale

SAN BENEDETTO - C’era anche il sindaco Pasqualino Piunti, nel tardo pomeriggio di sabato, a supervisionare i pattugliamenti predisposti da prefettura e questura per il rispetto delle normative anti Covid.

Controlli che hanno portato a quattro sanzioni ad altrettanti locali, uno dei quali si è visto elevare una maximulta da 1.600 euro, oltre a quello che potrebbe essere definito “effetto collaterale” delle soste selvagge legate agli assembramenti rilevati, in quei locali, dalle forze dell’ordine. Nei guai anche alcuni avventori per i parcheggi selvaggi: multate quindici automobilisti. Alla movida non piace seguire le regole.

