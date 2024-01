SAN BENEDETTO Ha sorretto per ore la moglie in attesa che arrivassero i soccorsi, ma per Maria Di Felice non c'è stato nulla da fare. Una anziana di 90 anni è deceduta il primo giorno dell'anno tra le braccia del marito. Il dramma si è consumato a San Benedetto ieri mattina, all'interno dell'abitazione di via Torino dopo la coppia viveva. Erano stati i vicini di casa a chiamare i soccorsi, sentendo le richieste d'aiuto dell'uomo che provenivano dall'interno dell'appartamento al primo piano.

La porta chiusa

Dal momento che il portoncino d'ingresso era chiuso e che dall'interno nessuno riuscisse ad aprire, è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco temendo che all'anziano fosse accaduto qualcosa, ad esempio che fosse caduto in casa e non potesse quindi essere nelle condizioni di poter aprire la porta di casa. Ma quando la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto è arrivata sul posto, la scena che si è trovata davanti agli occhi era del tutto diversa da quella che si potesse immaginare in un primo momento. I pompieri sono riusciti ad entrare all'interno dell'abitazione attraverso una finestra. Una volta all'interno hanno trovato l'anziano che stava sorreggendo la moglie, esanime, mentre chiedeva aiuto. Il marito attendeva speranzoso l'arrivo dei soccorsi che avrebbero potuto prestare le cure di cui aveva bisogno l'anziana donna. Non si era reso conto, purtroppo, che il cuore della donna aveva cessato di battere. Quando il personale del 118 è riuscito ad entrare nell'appartamento, ogni tentativo di strappare la donna alla morte si è dimostrato vano e non è rimasto loro altro da fare che costatare l'avvenuto decesso.

Lo choc

Sotto choc il marito, anch'egli molto anziano. Per ore ha assistito la moglie e, quando in suo soccorso sono arrivati i vigili del fuoco, lo hanno trovato quasi esausto tanto era stato lo sforzo che aveva compiuto la donna esanime e priva di sensi. Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo è tra le ipotesi più accreditate quali causa del decesso.