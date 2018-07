«Me lo ha detto Dio» e regala banconote agli ospiti della Caritas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - «Me lo ha detto Dio»- E’ stata questa la giustificazione data da un uomo che, sabato mattina, si è presentato alla Caritas di via Madonna della Pietà di San Benedetto distribuendo banconote da venti euro. L’uomo, che dovrebbe essere della zona, si è presentato ed ha chiesto il permesso ai responsabili di turno in quel momento, di poter fare dei regali agli ospiti della struttura. Quando il permesso gli è stato accordato è entrato nella stanza principale, quella della mensa, ed ha regalato una banconota da venti euro per ognuna delle persone che stava mangiando o che era in procinto di mettersi a tavola. Quindi è uscito fuori completando la propria opera con la distribuzione di altre banconote da venti alle persone che erano fuori in attesa del proprio turno per mangiare. «In quel momento - riferiscono i responsabili della struttura presenti - c’erano 35 o 40 persone circa. E tutti loro hanno ricevuto una banconota»- Il conto è presto fatto.Chiunque sia stato quel benefattore, venerdì mattina ha distribuito come minimo settecento euro tra gli ospiti della struttura.