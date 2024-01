Migrante ha 1.500 euro nello stomaco: «Aveva ingoiato rotolo di banconote». Operato per recuperarli

Una vicenda che ha dell'incredibile. Aveva 1.500 euro nello stomaco ma stava bene e non accusava alcun problema gastrointestinale. E se non fosse andato volontariamente a far rimuovere il 'tesoretto', chissà quanto altro tempo lo avrebbe custodito 'al sicuro'. È la storia di un cittadino siriano, in Turchia da 6 anni, che si è presentato, ed è stato ricoverato, all'ospedale di Ankara "per l'ingestione di un corpo estraneo" avvenuta ben tre mesi prima.