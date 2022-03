Muore nella notte per un malore a 42 anni un operatore della sicurezza, vani i tentativi di rianimarlo

SAN BENEDETTO - Dramma nella notte a San Benedetto del Tronto. Massimo Pignotti, vigilantes della Fifa Security è morto stroncato da un malore all'età di 42 anni. Ha accusato il malore ieri notte mentre era nella sdua abitazione di Porto d’Ascoli e non si è più ripreso. Sul posto sono stati arrivati gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa del 118 ma nonostante i tentativi di rianimarlo massimo Pignotti no n ha ripreso conoscenza. E' stato immediatamente trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto ma quando è giunto non c'era più nulla da fare. Poche settimane fa aveva festeggiato il suo quarantaduesimo compleanno.

