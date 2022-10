SAN BENEDETTO - Artista per passione, Mario Zazzetta esporrà al Louvre di Parigi. Con la sua “Sensualità” da venerdì 21 a domenica 23 ottobre prossimo sarà in vetrina in Francia, in uno dei più celebri musei del mondo e il primo per numero di visitatori.



Il racconto



«Quando ho ricevuto la chiamata da parte di una critica d’arte, che già cinque anni fa mi aveva invitato alla Biennale di Venezia – racconta l’artista sambenedettese – per esporre al Louvre, nell’ambito di una mostra d’arte contemporanea, non potevo crederci, tanto che le ho subito risposto “Non mi prenda in giro”. E’ stata davvero una bella sorpresa. Ritengo che sia il massimo per un artista arrivare ad esporre a Parigi, e lo stesso sarà per l’esperienza di novembre quando con un’altra mia opera esporrò a Barcellona presso la galleria di Salvador Dalì». “Sensualità” è dunque questo il nome dell’opera che presto sarà in mostra al museo di Parigi e che ha realizzato nel 2015. Ritrae una donna con i capelli sciolti, senza veli, distesa di fianco su un divano rosso. «Ho trovato ispirazione casualmente – racconta Mario Zazzetta – sfogliando una rivista diversi anni fa. Si trattava di un’intervista alla modella Nina Moric, ai suoi esordi, e c’era la sua immagine».

APPROFONDIMENTI L'APPUNTAMENTO Boom di presenze per le giornate Fai. In 5.000 a Palazzo Saladini Pilastri: è record regionale

Completamente diversa l’opera che esporrà il prossimo mese a Barcellona. «In questo caso ho preso ispirazione dalla mia città. L’opera si intitola “Barcheggiando” in cui rappresento delle barche sull’arenile di San Benedetto». Zazzetta, 72 anni, si definisce un pittore iperrealista «cerco di riprodurre il soggetto di una foto in maniera identica, senza offuscare l’immagine originale. Insomma un realismo in tutti i sensi». Imprenditore in pensione, avevo una ditta nel settore pubblicitario, da quando ha più tempo libero si dedica completamente alla pittura. Ed è proprio nella mansarda di casa sua, a San Benedetto, ormai adibita a studio, che trascorre gran parte delle sue giornate a dipingere.



L’ispirazione

Una passione che coltiva fin da quando era bambino, tanto che non ha perso occasione di perfezionare la sua tecnica prendendo spunto dalle botteghe d’arte, alla quale per via del lavoro non aveva potuto dedicare molto tempo. Ma tra le passioni di Zazzetta c’è anche lo sport, in particolare il tennis. «Recentemente sono stato a giocare a Torino. Faccio parte della squadra Maggioni di San Benedetto» afferma soddisfatto l’artista sambenedettese Mario Zazzetta.