ROTELLA - Fra Jonathan Galluzzi (in arte FraJo), frate dell’eremo di San Francesco a Poggio Canoso di Rotella, dove vive la Comunità dei Discepoli di Maria di Nazareth, ha esposto le sue opere alla trentesima Fiera internazionale di arte contemporanea di Parigi svoltasi dal 21 al 23 ottobre al Carrousel du Louvre, riscuotendo un notevole successo di critica e di pubblico.





Sei le opere esposte dal frate piceno: due quadri che fanno parte della serie “I Tessuti dei sogni” e quattro sculture della serie “Smiling Poop”. «Questa convocazione a Parigi – ha detto il religioso - è stata inaspettata sotto tanti punti di vista. A dicembre dell’anno scorso ho conosciuto Maria Teresa Majoli della galleria “Il Melograno” di Livorno, la quale fin da subito è rimasta colpita dalla mia persona e dai miei quadri e dalle mie opere. Da questo incontro è nato il suo desiderio di potermi portare a Parigi facendo conoscere la mia storia di frate». FraJo descrive poi le opere portate in esposizione al Louvre. Le opere di Frà Jonathan Galluzzi sono abitualmente esposte da Arredamenti Camaioni di Pagliare del Tronto dove sono visibili al pubblico.



«Parigi, sede dell’arte per antonomasia – ha proseguito Frà Jonathan - è un luogo di eccezionale spessore, attraversato nei secoli dal talento di artisti di ogni genere come Picasso, Van Gogh e Modigliani. In tal senso, mi sono sentito in completa sintonia. Ci tengo moltissimo a ringraziare di vero cuore tutte le persone che mi hanno sostenuto in svariati modi: i fratelli della mia comunità Discepoli di Maria di Nazareth, in particolare padre Roberto Basilico, Maria Teresa Majoli, Giuseppe e Alessandra Camaioni dello Show Room Arredamenti Camaioni, i miei amici carissimi Andrea e Annalisa che hanno finanziato in tutto e per tutto il mio soggiorno a Parigi e ultimo, ma non ultimo, il mio ringraziamento va a Colui che mi fatto dono della vita, il Signore Gesù!».