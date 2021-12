Malore di un passeggero a bordo, nave da crociera cambia rotta e si avvicina alla costa picena

SAN BENEDETTO - Nella notte appena trascorsa una motovedetta della Guardia Costiera di San Benedetto e gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un passeggero a bordo della nave da crociera, Costa Luminosa, che ha dovuto cambiare rotta ed effettuare una manovra di avvicinamento alla costa picena per consentire il soccorso. Dopo l'intervento degli operatori sanitari la nave ha proseguito la sua navigazione in direzione Sud e ora si trova all'altezza del Gargano.

