San Benedetto, muore travolto da una moto sul lungomare papà di un assessore

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente mortale nel pomeriggio sul lungomare di San Benedetto. Un anziano di 84 anni, Dario Carboni, ex autotrasportatore e padre dell'assessore comunale Emanuela Carboni, è stato travolto da una moto in viale Trieste a poca distanza dall’incrocio con via Monfalcone.Si è intuito subito che le sue condizioni erano disperate quando sul posto è giunta una pattuglia dei vigili urbani. L'anziano è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Madonna del Soccorso ma poco dopo è deceduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA