SAN BENEDETTO - Bar “Manatthan”, pasticceria “La Raffineria” e il cafè bistrò “D’Istinto”: sono i tre locali di terni che l’Assoalbergatori di San Benedetto ha scelto per regalare ai rispettivi clienti le bottigliette del Caffé del Marinaio, prodotto tipico sambenedettese che inviterà gli umbri a visitare la Riviera, sia come pendolari che per più giorni. Parte questa settimana la campagna promozionale che il presidente del sodalizio Nicola Mozzoni e tutto il direttivo hanno lanciato, tra le altre, per invogliare i cittadini di quel territorio.



Il Qr code



I mignon in questione sono stati arricchiti infatti, anche con una piccola targhetta adesiva, contenente una foto di San Benedetto e un QR code che rimanda al sito ufficiale dell’Associazione Albergatori www.visit-sanbenedettodeltronto.it, dove è possibile trovare tutte le info sulla città e non solo. «È con grande soddisfazione che parlo di questa iniziativa rivolta ai nostri “amici” di Terni - spiega Mozzoni -, anche perché unica nel suo genere e mai realizzata prima: lo scopo, più che promozionale, ha lo spirito di un vero e proprio evento per instaurare un rapporto di amicizia e collaborazione reciproca e spero caldamente che questo nostro piccolo “cadeau” venga apprezzato e che possa essere riproposto nei prossimi anni anche alle altre città della bellissima Umbria. A tal proposito voglio ringraziare le aziende di Terni che, da noi preventivamente contattate, fin da subito si sono mostrate partecipative e che con grande disponibilità si sono prestate per far andare in porto la nostra proposta».



Le influencer



Intanto l’associazione sta organizzando anche altri progetti: a giugno sono attese le Mamme influencer che fanno parte di un più ampio progetto di “guerrilla marketing” sul web che si rivolge a precisi target, quello delle famiglie con bambini in primo luogo. Tutto in attesa delle Frecce Tricolori e del Torneo di Padel tra hotel che rappresenta la vera novità dell’estate.