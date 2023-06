Castelfrettese, dopo il ds Tittarelli ecco il nome dell'allenatore: sarà Fenucci-bis sulla panchina biancorossa

CASTELFERRETTI- Una conferma e un ritorno, dopo quattordici stagioni. Dopo aver riconfermato come direttore sportivo Daniele Tittarelli, la Castelfrettese (fresca di salto categoria in Promozione) ha ufficializzato l'innesto in panchina del navigato Gianluca Fenucci reduce dalle esperienze con Marina (Eccellenza) e Osimo Stazione (Promozione).

Il Fenucci-bis

Il tecnico classe 1960 nato a Chiaravalle torna alla "Castel" dopo averlo già fatto nel biennio 2007-2009 centrando una memorabile semifinale playoff di Eccellenza contro la Civitanovese di Jaconi. Alla Castelfrettese Fenucci è stato anche portiere contribuendo nel 1987 alla promozione in Serie D ai danni del Montegranaro.