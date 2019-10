San Benedetto, botte da orbi tra fratelli per contendersi un posto auto, arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Sembrava che si fosse trattato di un’aggressione tanto che, nella serata di martedì, l’intero quartiere di Ragnola è andato in allarme. Invece, dopo alcune ore, è venuto fuori che non era stato altro che unatra fratelli, l’ennesima stando alle testimonianze dei vicini di casa. Tutto è iniziato intorno alle 21 di martedì quando un uomo di 55 anni ha chiamato il 118 e i carabinieri affermando di essere ferito in seguito ad una aggressione.La telefonata arrivava dal quartiere Ragnola dove i militari e i sanitari lo hanno trovato ad attenderli. Arrivato al pronto soccorso i medici hanno riscontrato lievi conseguenze tanto che la prognosi finale è stata di appena tre giorni. Ma l’aspetto maggiormente preoccupante di tutta la vicenda è stata quella denuncia di aggressione che però, in poco tempo, si è ridimensionata. È infatti venuto fuori che l’uomo non era stato aggredito da uno sconosciuto ma aveva riportato quelle conseguenze in seguito ad una lite con il fratello evidentemente poi sfociata in zuffa. Alla base del diverbio pare che ci sia stata una vicenda legata al posto macchina.