Lite in famiglia, accoltella il fratello gemello e viene arrestato

di Alessandra Di Filippo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sfiorata in un'abitazione di Penne (Pescara). Un uomo di 43 anni ha accoltellato, per futili motivi, il fratello gemello, colpendolo più volte agli arti inferiori e alla mano destra, per poi lasciarlo in un lago di sangue. Per fortuna, in casa c'erano i genitori che hanno dato immediatamente l'allarme. La vittima è ora ricoverata con oltre 20 giorni di prognosi all'ospedale San Massimo mentre l'aggressore è stato rintracciato, nel giro di poco tempo, e arrestato dai carabinieri della compagnia di Penne, guidati dal luogotenente Pasquale Columbaro, con l'accusa di lesioni aggravate. E' rinchiuso nel carcere di San Donato a disposizione dell'autorità giudiziaria.Tutto è accaduto poco dopo le 23. E' entrato nella camera del gemello, con un coltello a lama fissa in mano, e come una furia ha iniziato a colpirlo per poi scappare via. Sembra che prima dell'aggressione non vi sia stato alcun litigio fra i due. Piuttosto, stando a quanto emerso, pare che fra i fratelli già da un po' di tempo vi fossero gelosie e risentimenti legati ad interessi familiari. L'arrestato, ad esempio, si lamentava perché il fratello aveva ottenuto di più rispetto a lui. Nulla comunque che facesse presagire un epilogo del genere. Stando per lo meno a quanto riferito da parenti e amici, erano semplici e normali discussioni o lamentele. Di sicuro non avrebbero mai immaginato un fatto del genere i genitori grazie all'intervento dei quali sono state evitate conseguenze più gravi.Sono stati loro a soccorrere il figlio ferito dopo averlo sentito urlare e ad accompagnarlo in ospedale, dove fortunatamente gli sono state riscontrate solo ferite da taglio superficiali. Pare che i due fratelli abitassero ognuno per conto proprio fuori Penne, ma che comunque frequentassero entrambi molto spesso la casa dei genitori, che si trova nell'immediata periferia del paese.