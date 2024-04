ANCONA «Ragazzi scusate, quel tavolo è nostro». Una discussione, poi un colpo secco: un posacenere dritto sul volto, scagliato con tale violenza da fratturargli il naso e fargli perdere i sensi. Non contento, sferrò dei pugni anche contro il gemello della vittima che, pur con una costola incrinata, ha deciso di non sporgere denuncia.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Ancona, rissa in viale della Vittoria: coinvolti studenti in Erasmus, emessi 9 Dacur. Per chi sgarra scatta la reclusione e una multa fino a 25mila euro

La ricostruzione

Per quella zuffa finita nel sangue, scoppiata nei dehors di un locale in piazza del Papa la sera del 21 dicembre 2019, ora è a processo un 30enne albanese, accusato di lesioni personali aggravate. La lite era scaturita da un motivo banale. Quella sera i due gemelli d’origine tunisina, oggi 28enni, erano andati in piazza del Papa per bere un drink insieme alla fidanzata di uno di loro e due amici. «Io ero nel locale a ordinare da bere, mentre mio fratello era fuori a prenotare un tavolo - ha raccontato ieri in aula, nelle vesti di testimone, il gemello che non ha denunciato l’aggressione -. Aveva appoggiato la sua giacca sulla sedia, poi è venuto a chiamarmi. Quando è uscito, ha trovato il tavolo occupato da un gruppo di ragazzi. A un certo punto mi sono girato e ho visto che perdeva sangue dal naso. Lui stesso ha chiamato i soccorsi, poi è svenuto e si è ritrovato all’ospedale», da cui è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. All’arrivo della polizia, l’aggressore (difeso dall’avvocato Emanuele Senesi) si era dileguato ma è stato poi riconosciuto grazie alle testimonianze.

«Al mio tavolo si erano sedute altri ragazzi, tra cui una mia conoscenza con i suoi amici albanesi - ha raccontato in sede di querela il 28enne picchiato, parte civile con l’avvocato Ennio Tomassoni -. In maniera scherzosa mi sono rivolto a lui, ne è nata una discussione. All’improvviso uno dei presenti ha preso dal tavolo un posacenere e me lo ha scagliato contro il naso. Perdevo sangue, ho chiamato la polizia, poi sono svenuto». Il gemello era subito intervenuto in suo aiuto, finendo per essere accerchiato e picchiato: almeno lui se l’è cavata con una prognosi di 5 giorni. La prossima udienza è fissata per il 12 settembre.