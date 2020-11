A letto con uno sconosciuto dopo la sbornia in un locale: ascoltata studentessa di 22 anni

SAN BENEDETTO - Dopo una serata alcolica con gli amici si sveglia con un ragazzo nel letto. Trentasettenne accusato di violenza sessuale. Nella tarda mattina di ieri la giovane, una studentessa di 22 anni dell’Ascolano, è stata sentita in aula dai giudici del collegio di Macerata presieduto da Roberto Evangelisti e dal pubblico ministero Enrico Riccioni.

LEGGI ANCHE:

Molestie e stalking alla dipendente: rinviato a giudizio un ristoratore

La giovane, parte civile nel processo con l’avvocato Simona Tacchi, ha confermato tutte le accuse nei confronti dell’imputato, un giovane di origine abruzzese difeso dall’avvocato Emidio Corradetti. La vicenda risale a marzo del 2018 quando la studentessa era uscita con due coinquiline per festeggiare insieme la Festa della donna. Erano state in un bar del centro storico e lì avrebbero iniziato a bere, prima tre bicchierini a testa di rum, poi un altro bicchierino di rum in un altro bar, poi erano tornate nel primo bar dove avevano incontrato tre giovani con cui si erano fermate a chiacchierare e a bere. Da quel momento la ventiduenne non ha ricordato più niente. Il giorno successivo però si era svegliata nuda nel proprio letto con uno dei giovani conosciuti la sera prima disteso accanto a lei. Era stato il 37enne a confermarle che quella notte avevano consumato un rapporto sessuale completo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA