SAN BENEDETTO - Non bastavano le strade groviera per le quali si annunciano asfalti oramai da mesi ma ancora nulla è partito, adesso ci si mettono pure le scarificazioni a intralciare il traffico, creare disagi e pericolo soprattutto a pedoni e ciclisti.

Le opere

Sono infatti diversi mesi che numerose strade cittadine sono oggetto di cosiddette scarificazioni. Si tratta di un’operazione di fresatura cioè di separazione del manto di asfalto dal solco della strada. Con l’aiuto della fresa, un macchinario in grado di scalzare l’asfalto, si staccano i pezzi come se fossero quelli di un intonaco. È propedeutica alla successiva asfaltatura che si sarebbe dovuta portare a compimento i n tempi ragionevoli. Ma così non sembra che sia. Numerosi cittadini, infatti, lamentano che soprattutto nelle zone residenziali questa seconda operazione non è stata neppure iniziata e sono diversi i pericoli. In particolare tutta l’area che dalla Statale 16 si arrampica su per la collina, la strada dei Leoni e tutte quelle vicine, già per proprio conto pericolose viste le tante intersezioni e la condotta a dir poco disinvolta di chi le prende come una circonvallazione, sfrecciando a velocità improponibili. Tutto nasce dai lavori per la fibra veloce. Sono stati portati a compimento e poi sommariamente ricoperti in attesa appunto della più approfondita opera di scarificazione e riasfaltatura. Il Comune non ha competenze in materia se non reiterare - da 24 febbraio scorso - l’ordinanza richiesta dall’impresa che si occupa dei lavori la quale per ben due volte ha domandato di mettere divieti di sosta per le auto al fine di consentire ai propri operai di intervenire.

Le segnalazioni

«Stiamo predisponendo il piano e ci scusiamo se ancora non tutte le opere sono state portate a compimento, stiamo solelcitando le nostre imprese - dicono i dirigenti di Open Fiber -. Eventuali ritardi possono essere segnalati sul nostro sito».