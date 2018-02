Selfie da brividi sulla complanare: così gli autoscatti diventano virali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Selfie pericolosi sulla complanare e c’è chi emula Fabri Fibra, riproponendo un suo scatto diventato virale. I senigalliesi si erano divisi nelle scorse settimane sulla foto che il rapper aveva scattato in autostrada davanti al casello di Senigallia. Chi era felice di sapere che stava tornando a casa e che nella sua galleria di immagini comparisse anche la sua città. Non pochi avevano criticato il set di quell’istantanea. Molti senigalliesi infatti non glielo avevano perdonato.«Un esempio su cosa non si deve fare per rischiare di essere investiti: una bella foto in autostrada di notte, all’uscita di un casello su una corsia di emergenza», si legge tra i commenti. «È da denunciare – aggiunge un cittadino – se qualcuno ha una divisa la faccia rispettare». Ne seguono tanti altri dove poi si divaga ed emerge anche che i senigalliesi sono un po’ arrabbiati perché vorrebbero vederlo esibirsi anche nella sua città. Fabrizio Tarducci, l’anticonformista che detta mode e tendenze, è riuscito di nuovo a fare parlare di sé, nel bene e nel male, come accade per le star che stando al centro dell’attenzione si attirano simpatie e, inevitabilmente, anche qualche antipatia.Quella foto però ha fatto molto discutere, ed ha provocato il temibile rischio emulazione. Un influencer come lui viene seguito da tanti. Sbirciando sui social spuntano fotografie ispirate alla sua immagine originale, valsa su Instagram 123.000 like. In città è stata proposta la versione in complanare più pericolosa dell’autostrada, che almeno ha una corsia di emergenza e delle piazzole di sosta dove potersi fermare in caso di necessità.