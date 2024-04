SAN BENEDETTO - Il turismo sportivo sambenedettese si prepara a vivere un’altra annata da record, prendendosi di diritto la palma di principale fattore di destagionalizzazione turistica e ad aprile darà un forte segnale di sé con la ventiquattresima edizione della Mezza Maratona dei Fiori che si disputerà domenica, con partenza alle ore 9.15 dalla Rotonda Giorgini di San Benedetto.

L’attrattività

La manifestazione, organizzata dall’Atletica Avis San Benedetto, richiamerà atleti da tutta Italia e si suddividerà nella gara clou sulla distanza canonica dei 21,097 km (su percorso chiuso al traffico e certificato dalla Fidal), nella 10 km e nella Family Run, non competitiva di 4 km. «Ci attendiamo la partecipazione di circa 2.800 concorrenti, visto che per le gare sui 10 e 4 km ci si potrà iscrivere fino alle 8.15 di domenica mattina» è la previsione del presidente Domenico Piunti che ha incitato al massimo rispetto dei divieti di sosta e transito, per evitare la “solita solfa” delle decine di veicoli rimossi dal carro attrezzi. «Il mese di aprile – ha detto l’assessore allo sport e turismo, Cinzia Campanelli – vedrà una manifestazione sportiva in ogni fine settimana, tra lungomare e palazzetto dello sport e questa amministrazione è molto contenta di supportare un evento che è giunto alla sua ventiquattresima edizione, testimonianza della sua grandezza e della sua fedeltà all’ideale proposto. Ci attendiamo un ritorno turistico importante».

Il parterre

Molti i nomi importanti al via della Mezza Maratona, che vanno dal vincitore della passata edizione Rachid Benhamdane al top runner Stefano Massimi, ma correranno a San Benedetto anche Ismail El Haissoufi, Ahmed Eddami, Giammarco Scacchia, Giuseppe Bonavita, Riccardo Bugari e Massimiliano Strappato. Sabato pomeriggio nell’isola pedonale dalle 15.30 si svolgeranno le gare riservate ai ragazzi dai 5 ai 16 anni, valevoli come Grand Prix Marche per le qualificazioni ai campionati italiani. «Abbiamo coinvolto 12 alberghi e 6 ristoranti – conclude Piunti – ma vorrei che il prossimo anno l’associazione albergatori ci dia un maggiore sostegno». Confermata la collaborazione con la Fabbrica dei Fiori.