Topi rosicchiano la fibra ottica, mezza provincia rimane senza Internet

BELLUNO - Non un apocalisse digitale ma, quantomeno, un'eclissi. Azienda sanitaria senza collegamento, idem all'Agenzia delle Entrate, alle Poste, in diverse banche, nelle case, nei negozi e nelle aziende che utilizzanocome gestore dell'infrastruttura tecnologica. Nell'era della rete veloce, e delle cartelle sanitarie digitali, a causare il problema non sono state né le bizze dei byte né i programmatori fannulloni ma uno o più topi che hanno deciso di costruire ilin una canaletta che contiene la fibra ottica e che, rosicchiando la, hanno fatto saltare il collegamento. Inevitabile l'effetto domino sull'intera provincia di Belluno , fino a Feltre, Agordo e Cortina.