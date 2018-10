Ritrovata ferita e in stato confusionale la 28enne scomparsa da casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Jessica Verdecchia, la ragazza di 28 anni scomparsa ieri mattina a San Benedetto dopo essersi allontana ieri mattina è staat ritrovata questa mattina dai carabinieri in un cantiere nel quartiere Ragnola in stato confusionale e ferita in alcune parti del corpo. Sulla misteriosa vicenda stanno indagando i carabinieri. Un'eliambulanza è atterrata allo stadio Riviera delle Palme e ha provveduto al trasferimento della ragazza all'ospedale di Torrette. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto è avvenuto nelle ultime venti ore dopo la scomparsa della ragazza che lavora in un bar di Porto d'Ascoli.