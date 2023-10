SAN BENEDETTO - Blitz all'alba a San Benedetto del Tronto e in diverse zone della Riviera, dove i carabinieri hanno arrestato sei persone per tentato omicidio, l'indagine è seguita dalla Procura della Repubblica di Teramo.

L'operazione, scaturita da un'indagine della procura abruzzese, è scattata alle prime luci di oggi, lunedì 30 ottobre, in diverse zone dalla Riviera delle Palme, dalla Salaria e Porto D'Ascoli.

I carabinieri hanno arrestato sei persone, di nazionalità italiana e straniera. L'accusa per tutti è di tentato omicidio per una rissa avvenuta il 2 agosto in un locale notturno di Martinsicuro. Nella rissa erano coinvolti i quattro arrestati oggi e un quinto uomo, che ha riportato lesioni, inizialmente apparse non particolarmente gravi. I successivi accertamenti a cui è stato sottoposto all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto hanno evidenziato però lesioni interne tali da fargli rischiare la vita. Gli arrestati sono stati individuati anche grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. Nel corso degli accertamenti e delle perquisizioni sono state rinvenute armi e cocaina, per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti.