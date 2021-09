Ragazzo si schianta in scooter contro un'auto all'incrocio sulla Statale, ricoverato in eliambulanza è grave

SAN BENEDETTO - Incidente, intorno alle 17 e 30 di ieri pomeriggio, a Porto d’Ascoli all’altezza dell’incrocio tra via Nazario Sauro (la Statale 16) e via Torino (la Salaria) e ha visto coinvolti uno scooter e un’auto. A riportare le conseguenze peggiori è stato il giovane in sella allo scooter. Si tratta di G.D.M. un venticinquenne residente a Rimini.



I sanitari lo hanno stabilizzato e ne hanno valutato le condizioni richiedendo il supporto dell’elisoccorso. Il velivolo è atterrato poco dopo nello spazio verde che si trova di fronte all’istituto Capriotti, un’area che dovrebbe essere scelta per ospitare l’area di atterraggio permanente e che dovrà essere in futuro attrezzata anche per i decolli e per gli atterraggi notturni delle eliambulanze.

“Icaro” ha poi trasportato il ragazzo ferito fino al Trauma Center del Torrette di Ancona dove è stato subito preso in cura dall’equipe medica del nosocomio. Ad occuparsi dei rilievi stradali sono stati gli agenti della pattuglia della polizia locale di San Benedetto che avranno ora il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità che hanno portato al sinistro.

Va sottolineato come ieri sia stato uno dei primi giorni di utilizzo dell’area di atterraggio che, nei prossimi mesi, sarà attrezzata per ospitare le manovre di atterraggio e decollo notturno che da sempre manca a San Benedetto.

