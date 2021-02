Salta al volo sull'auto senza freni che va in discesa, ma finisce contro un muro: donna all'ospedale

SAN BENEDETTO - É scesa dall'auto per aprire il garage ma il mezzo, sfrenato, ha iniziato a muoversi a marcia indietro. Ha preso il via così l'incidente avvenuto, intorno alle 18 di ieri all'esterno di un'abitazione di via Celestino V a cavallo tra i territori di San Benedetto e Acquaviva Picena, a ridosso della zona industriale. Protagonista una donna di settant'anni che quando si è resa conto del fatto che la macchina si stava muovendo ha provato a rientrare nell'abitacolo per fermarla.

Mentre lei tentava questa manovra la macchina ha sfondato il muro di recinzione, alto circa due metri, di una abitazione adiacente. I mattoni del muro sono venuti giù ma l'urto ha fermato la corsa del veicolo. La settantenne è riuscita ad entrare nell'abitacolo soltanto con una parte del corpo. Una gamba è rimasta fuori e, proprio all'arto, ha riportato ferite e lesioni per le quali è stato necessario l'intervento del 118. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per mettere in sicurezza tutta la situazione. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni che, fortunatamente, non sono grav

