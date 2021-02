MONTEMARCIANO - Appostamenti, controlli e quindi l'intervento con la chiusura per ordine del Questore del bar La Marinella lungo la Statale per 15 giorni ai sensi dell'art 100 in quanto a seguito di controlli effettuati dai Carabinieri questa attività era risultata ritrovo di persone con precedenti di Polizia.

