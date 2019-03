Pericoloso incendio in collina si avvicina a un'abitazione Si levano anche i Canadair

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Da questa mattina alle ore 11,30 in contrada Monte Aquilino, vicino al Bosco degli Scoiattoli è in corso un vasto incendio che ha minacciato anche un’abitazione subito messa in sicurezza dal pronto intervento dei vigili del fuoco. Non sono stati risparmiati invece gli alberi e la folta vegetazione sia sulla collina sia lungo la strada. Sono intervenute tre autobotti dei pompieri e i carabinieri, anche forestali. Nel primo pomeriggi, poi, da Ciampino, sono arrivati due mezzi Canadair che hanno sorvolato in continuaazione la città facendo la spola tra il mare e la collina per sganciare acqua e contribuire a spegnere così l'incendio.