SAN BENEDETTO - Alla fine la maggioranza ha decretato gran parte dei nominativi per il prossimo Gran Pavese Rossoblù, bocciando le candidature arrivate dalle altre realtà presenti al tavolo della commissione.

L’elenco

A ricevere la medaglia e la targa quest’anno saranno l’architetto Vincenzo Acciarri autore di gran parte delle moderne opere pubbliche presenti a San Benedetto a cominciare dal progetto del municipio e dello stadio Riviera delle Palme fino alle scuole Bice Piacentini e Alfortville, l’ex-allenatore Luigi Ursini che è stato a capo di una storica scuola calcio Folgore e collaborando per tanti anni con la Federazione Italiana Gioco Calcio e ricoprendo il ruolo di osservatore per alcune società di calcio italiane, come la Spal. Il professor Giuseppe Spampanato ex direttore del Centro nazionale di formazione professionale dei pescatori dello Ial, progettista esperto di formazione professionale Cee dal 1955 al 1995, negli anni Settanta è stato rappresentante italiano alla Comunità Europea per nomina del Ministero della Marina Mercantile. Inoltre verrà insignito il magistrato Eligio Paolini, il Concerto Bandistico “Città di San Benedetto del Tronto” fondato nel 1854 e che rappresenta un’istituzione in città con il suo presidente Mario Gabrielli e l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule (Aido) che da 50 anni è presente sul territorio con la sua opera di sensibilizzazione verso la donazione degli organi che vede come presidente Lucia Marinangeli. La cerimonia di consegna del Gran Pavese è in programma per venerdì 13 ottobre alle 11 nella sala consiliare del municipio.