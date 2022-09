SAN BENEDETTO - La cantieristica, l’aeronautica e l’associazionismo per ora sono le categorie che saranno premiate con il Gran Pavese Rossoblù il prossimo 13 ottobre in occasione della festa del Patrono. I premiati saranno cinque, per il momento sono stati ufficializzati tre nomi a cui se ne uniranno due che verranno espressi direttamente dal sindaco Spazzafumo.



Quelli ufficiali sono Elio Palanca pilota delle Frecce Tricolori, 78 anni, unico sambenedettese nella storia della pattuglia acrobatica, oggi residente a Treviso, ma nativo del Ponterotto. Francesco Ascolani armatore della storica impresa cantieristica presente presso il porto di San Benedetto, mentre per l’associazionismo quest’anno il premio andrà all’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) che vede come presidente Adriano Vespa e rappresentato per la sezione locale da Elisabetta Schiavone, realtà premiata per l’impegno profuso per la disabilità.

La commissione

Ieri mattina è tornata a riunirsi la commissione del Gran Pavese composta dal sindaco Spazzafumo, gli ex sindaci Pasqualino Piunti e Paolo Perazzoli, il presidente del consiglio comunale Eldo Fanini, i consiglieri comunali Simone De Vecchis e Lorenzo Marinangeli assieme al presidente dell’Organismo di partecipazione Nicola Piattoni. Sono state riviste molte delle candidature che erano emerse nel corso della prima seduta.

I personaggi scomparsi



Per quanto riguarda i personaggi scomparsi, che si sono distinti per il loro impegno nei campi del sociale, cultura e sanità non verranno insigniti con il Gran Pavese, come era stato proposto inizialmente, ma saranno ricordati al latere della cerimonia, si tratta di Tonino Armata presidente dell’Osservatorio per l’infanzia ed ex presidente del comitato di quartiere Albula Centro, Fabrizio Pesiri tra i fondatori della Fondazione Premio Libero Bizzarri, il musicista Salvatore Pettini ed ex direttore dell’Istituto musicale Vivaldi e l’ex primario di Ortopedia Orlando Di Matteo. Per quanto riguarda gli sportivi che erano stati candidati quali la pallavolista Nausica Acciarri, il pattinatore Riccardo Bugari e il nuotatore Stefano Di Cola saranno premiati nel corso della Festa dello Sport che si svolge ogni anno la seconda domenica di dicembre presso il Palazzetto dello Sport.