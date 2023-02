SAN BENEDETTO - Metti una sera a cena, con gli amici: la Regione Marche ha deciso di rendere la più classica delle occasioni di socializzazione un evento capace di valorizzare l’enogastronomia del territorio e diventare un volano turistico grazie al progetto «Dalla vigna alla tavola» che coinvolge in tutto 225 ristoranti, bar e pub oltre a circa 200 cantine (programma completo su https://dallavignaallatavola.marcheandwine.it/) da Gabicce a San Benedetto.

E proprio nell’estremo lembo sud della Regione le solite quattro chiacchiere si declinano in una serie di appuntamenti ancora più divertenti, con sfide su piatti gourmet e degustazioni alla cieca. Per i più bravi l’opportunità è di vincere una bottiglia. Nasce così, da un’idea originale, Giochi a Tavola, progetto di Laura Di Pietrantonio (presidente della Cooperativa Charme Italia). Si tratta per questa seconda edizione di 11 appuntamenti con il gusto in altrettanti locali del Piceno che coinvolge ristoranti segnalati dalle guide ma anche, novità di questa stagione, pub e pizzerie.



Gli obiettivi



Lo scopo, è valorizzare il territorio, vino e la birra artigianale ma in un modo nuovo, giocando tra commensali o sfidando i tavoli vicini pescando carte da un mazzo che prevede varie prove. Memorizzare sentori olfattivi, immagazzinare informazioni sulle Denominazioni vinicole regionali e imparare a riconoscere la qualità diventa una pratica alla portata dei semplici clienti che, serata dopo serata - partita dopo partita - prendono sempre più gusto, è il caso di dirlo, nell’accumulare anche punti e vincere premi e esaltare la socialità.

«Il gioco - spiega Laura Di Pietrantonio - è creato in collaborazione con esperti del settore food. Durante le cene gli ospiti si sfideranno in prove sensoriali, di abilità, di coraggio tutte comunque finalizzate a potenziare la cultura enogastronomica del territorio». Ogni cena avrà un menu dedicato, proporrà in degustazione tre cantine o birrifici con la presenza dei produttori stessi che diventeranno parte integrante dei Giochi a Tavola. I prezzi degli eventi sono compresi tra i 35 e i 60 euro e racconteranno diversi stili di cucina: quella tradizionale di mare e di terra, la cucina naturale o la creativa fino a pizza e hamburger gourmet.



I partner



Sono 42 i partner di Giochi a Tavola: cantine, birrifici, ristoratori, esperti di comunicazione digitale e tour operator.

IL CALENDARIO

L’esordio è il 3 marzo al Posto Nuovo di Davide Camaioni con un menù di solo pesce fresco dell’Adriatico in abbinamento vini Tenuta Santori, Marca di San Michele, Le Senate.

Giovedì 9 marzo: Frangipane San Benedetto (Cantine: Terre d’Arengo, Vigneti Vallorani, Pantaleone)

Mercoledì 15 marzo: Pizzeria Mamma Rosa San Benedetto (Cantine Clara Marcelli, Vigneti Vallorani, Fiorano)

Giovedì 23 marzo: Osteria Pepe Nero Cupra Marittima (Cantine Valter Mattoni, La Staffa, Le Caniette)

Giovedì 30 marzo: Pub Old Spirit San Benedetto (birra Mukkeller, Menoamara, Babylon)

APRILE

venerdì 14: Ristorante Anita, Cupra Marittima (Tenuta Spinelli, Clara Marcelli, Moncaro)

giovedì 20: Degusteria del Gigante, San Benedetto (Cantine Macondo, Valter Mattoni, Poderi San Lazzaro)

MAGGIO

venerdì 5 : Ristorante Vecchio Mulino, Roccafluvione (Cantine Lumavite, Velenosi, Cameli Irene)

giovedì 11: Old Times Pub Torrione, San Benedetto (Birrifici Carnival, Malaripe, Styles)

venerdì 19 Osteria dell’Arancio, Grottammare Alta (La Riserva, il Conte di Villa Prandone, Valle del Sole)

venerdì 26 Blob Caffè, Offida (Tenuta Recchi Franceschini, San Michele a Ripa, Pantaleone)

Info 333 2722246.