Entra in una casa e non vuol uscire: all'arrivo dei carabinieri li aggredisce poi finisce in manette

SAN BENEDETTO - I Carabinieri di San benedetto sono intervenuti in un’appartamento in pieno centro dove un moldavo di 42 anni si sarebbe introdotto rifiutandosi di poi uscirne a richiesta dei proprietari che sono stati costretti a chiedere aiuto il 112. L’uomo, alla vista dei militari, si sarebbe scagliato con violenza su di loro che cercavano di convincerlo ad uscire dall’abitazione occupata illegalmente. I Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e accompagnarlo in caserma dove è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio.