SAN BENEDETTO - Il turismo riparte dal brand Piceno con un secondo mandato di due anni affidato al giovane titolare dell’Hotel Relax, Nicola Mozzoni. Ieri sera le elezioni che lo hanno visto di nuovo e saldamente in sella all’Assoalbergatori che ha intenzione di rilanciare con una serie di iniziative importanti.



Il progetto



Tra i progetti sui quali Mozzoni ha chiesto e ottenuto la fiducia dai suoi colleghi quello di un rilancio forte del brand Piceno. «Non che fino a oggi non si sia fatta squadra - precisa - ho da tempo intrecciato rapporti con le principali città del territorio ma adesso vogliamo accelerare». Si tratta, in sintesi, di far realizzare, già dalla prossima settimana, tramite un concorso, una mascotte dai bambini delle scuole perché è noto non solo che nella Silicon Valley americana sono i più piccoli a “testare” i prodotti ma soprattutto perché i destinatari presenti e futuri sono proprio loro, i bambini visto che la Riviera è nella fascia alta di questo speciale e remunerativo segmento turistico. «Vogliamo creare una sinergia - è il mio lavoro -. Le classi dalle terze alle quinte elementari realizzeranno il disegno che poi sarà giudicato sia on line con i classici like ma per evitare che siano “comprati” ci sarà anche una giuria a scegliere quello più adatto. Questo ci permetterà di creare la mascotte per promuovere sempre il Piceno. Il nome sarà scelto sempre dal bambino. L’idea poi è di cartonizzarla e renderla fisica e metterla in tutte le strutture alberghiere con un Qr code che si può scaricare e collegata a una web App dove poi i turisti potranno trovare tutto quello che c’è da fare nel Piceno, ed è qui che entrano in gioco le collaborazioni con i Comuni e tutti i soggetti interessati a far conoscere eventi e iniziative di valore significativo da inserire nella piattaforma: dove mangiare, insomma tutte le notizie utili, potremo mettere anche la parte trasporti, mobilità green e così via. Questo per quanto riguarda la promozione interna, una volta che il turista è qui e così il passaparola spingerà a comunicare quanto sia bello stare qui da noi». Il progetto è stato già sposato dal coordinatore delle Bandiere Verdi spiagge a misura di bambino Italio Farnetani che ha offerto il patrocinio all’iniziativa.



L’incontro



A fine novembre poi Mozzoni ha annunciato la realizzazione di un importante convegno chi si terrà a fine novembre sulle Energie Rinnovabili al quale interverranno colossi del settore di livello internazionale quali Mapei, Fiat, Samsung, Easy (per la domotica) che possa aiutare tutti noi albergatori a capire come utilizzare le comunità energetiche, ridurre il nostro impatto. A febbraio poi partirà il progetto di marketing.