SAN BENEDETTO «Parlare di programmazione turistica non è così semplice e non può diventare solo un discorso politico: San Benedetto non può vivere di turismo solo per tre mesi all’anno: bisogna affrontare l’argomento nei tavoli competenti, con persone competenti e in maniera precisa». Andrea Perugini - direttore dell’Assoalbergatori - affronta la questione della programmazione, introdotta nei giorni scorsi da Alessandro Marini del Circolo Nord del Pd.

I temi

Per allungare la stagione, innanzitutto, il tecnico spiega quanto siano importanti gli eventi come la Gran Fondo di ciclismo organizzata da Bicigustando (che si terrà il 20 aprile), la Maratonina dei Fiori dell’Avis (il 7 dello stesso mese) e a maggio la Corri con Martina ma anche tanti altri. «La stagione turistica - spiega ancora Perugini - non si può limitare a due mesi: dobbiamo portarla intanto a 80-90 giorni pieni. Per quanto riguarda gli eventi sportivi sono molto importanti perché muovono tantissime presenze e pianificare qualche evento anche in periodi diversi soprattutto a fine stagione in modo da allungare ancora di più l’interesse dei vacanzieri».

Il giudizio

Comunque più che sparare a zero sull’amministrazione, Perugini da tecnico si concentra su cosa si può fare per migliorare la programmazione. «Innanzitutto dobbiamo pensare così come accade per la moda che i grandi eventi vanno decisi con almeno un anno di anticipo: alla fine della stagione balneare, ottobre o novembre già impostare quella successiva fatti salvi i problemi burocratici che ci sono sempre. Anche il vecchio Ballarin, in un certo senso, avrebbe potuto avere la sua funzione, se non per far giocare la Samb visto che siamo in serie D - che comunque rappresenta per noi un importante veicolo pubblicitario in Italia e all’estero - almeno per offrire un altro impianto sportivo visto che ne siamo carenti».

Lo scopo

Ma è sulla tassa di soggiorno che Perugini dà indicazioni precise. Estendere il balzello tutto l’anno di per sé non è un errore. Anzi, se si riuscissero a intercettare quei 60-70 mila euro in più sarebbero fondamentali per la realizzazione di un sito Internet importante. Insomma la bed tax come tassa di scopo legata a un progetto, cosa che invece non fu fatta quando fu introdotta e tutti invocavano con gli introiti la realizzazione del lungomare. «Se proprio sarà inserita dovrà essere investita nel medesimo settore». Lo stesso presidente Nicola Mozzoni ha parlato della realizzazione di un portale forte e ricco di contenuti.